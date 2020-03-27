شكرا لقرائتكم عدلي القيعي،: بدأت حياة ثقافية وقرأت للمنفلوطي.. والتحقت بالأهلي عام ١٩٦٤ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و اضاف القيعي ان عمه اول من جعله يحضر اول مباراة لفريق الاهلي و بعدها ذهب إلى السينما ونشأ حبي للأهلي من و قتها

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و أشار الي انه انتقل للعيش في منطقة العجوزة بالقرب من النادي الأهلي، و أراد أن يصبح عضو بالجزيرة بعد حصوله على البكالوريوس ودخل النادي عام ١٩٦٤.

و اوضحالفرق بين الاهلي اليوم و الماضي قائلا : الفرق بين الاهلي اليوم الماضي نفس القيم و المبادئ و في الماضي عدد الأعضاء اقل واول انتخابات ساعدت فيها تضاعف عدد الجمعية العمومية وزاد العدد ما بين ٥٠٠ الي ٢٠٠٠ عضو.

الكابتن صالح سليم عشت معه حياة ثقافية و يتميز بالصدق و عدم الخيانة و الصراحة و هذا ما بدأته مع الكابتن صالح سليم.،