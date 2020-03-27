شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اللى عايز يمشي من الزمالك يجيب عرض ومع السلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أي لاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول يقدم العرض الذي يمتلكه للإدارة.
وقال مرتضى منصور في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "اللى عايز يمشي من الزمالك يجيب عرض ومع السلامة" مشدداً على أنه لم يقف أمام أي لاعب وهناك امثلة كثيرة بداية من محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي وغيرهم من اللاعبين.
وأوضح مرتضى منصور أن الحديث عن اية عروض يقدمها النادي لأي لاعب سواء داخلياً أو خارجياً وأن ما يقال عن دخول النادي مع بن عيادة عار تماماً من الصحة ولا أعرفه من الأساس كما أننا لم نتدخل في صفقة لاعبين الإسماعيلي لأننا نمتلك علاقة قوية مع إدارة النادي وجماهيره.
وتحدث مرتضى منصور عن محمد أبو جبل الذي أثيرت حوله الشائعات بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية والخاصة بعرض النصر السعودي قائلاً: " هات يا محمد العرض أنا منتظر والتاريخ شاهد على موقفي مع أي لاعب".
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