شكرا لقرائتكم عدلي القيعي يجري مقارنة بين صالح سليم وحسن حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و قال القيعي خلال برنامج ملك و كتابة المذاع على قناة الاهلي، الكابتن صالح سليم استراتيجي في التخطيط وديمقراطي في اتخاذ القرار وديكتاتور في عدم الرجوع بعد اتخاذ القرار "
وتابع قائلا :" صالح سليم كان يمكن أن يعود في رأيه مرة أخرى و يتنازل عنه في بعض الأوقات و بطرق معينه إنما لا يرجع في قرارة حتى لو خطأ، ولا يوجد عنده خطأ أخلاقي او كذب".
و اضاف :" بينما حسن حمدي عقلية إدارية فزة و قوة إدارية في شخصيته ويتمسك بما يراه صحيح الي أقصى درجة لدرجة الديكتاتورية"٠
و اختتم مقارنه قائلا":"التشابه بين صالح سليم و حسن حمدي ومحمود الخطيب انهم يمتلكون ثوابت و مبادئ الاهلي".
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