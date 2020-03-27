شكرا لقرائتكم شوبير يحذر الحكم سعيد حمزة من الإيقاف بسبب الإدلاء بتصريحات معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر الإعلامي أحمد شوبير، حكم الدرجة الأولى سعيد حمزة من الإيقاف بعد خروجه للإدلاء بتصريحات تلفزيونية مع عبر برنامج "ملعب أون تايم".
أوضح سعيد حمزة أن الحكام في محنة كبيرة، وأن جمال الغندور رئيس اللجنة تقدم باستقالته بسبب مستحقات الحكام.
كشف أن الحكم لم يحصلوا على أطقم اللبس من العام الماضي، ونعاني في السفر ، متابعا من 21 سبتمبر الماضي إلى اليوم لم يتقاض الحكام مستحقاتهم والجميع انتقدنا خلال التعامل مع تقنية الفيديو.
أشار إلى أنه خلال إدارة مباراة المقاولون وطلائع الجيش البعض اتهمنا باضاعة وقت خلال مراجعة تقنية الفيديو وحكم الفار لم يكن يسمعني ولا أنا لم أسمعه والسماعات تالفة وهي من العام الماضي.
طالب باحترام الحكام مؤكدا أنهم مهانين ولا يشعر بهم أحد، حيث أننا نصرف من بيوتنا ولا نحصل على مقابل منذ بداية الموسم، شيرا إلى أنه يجوز صرف البدلات على اللائحة القديمة ولابد من العمل باللائحة الجديدة.
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