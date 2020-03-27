شكرا لقرائتكم عبدالعال:الجوهري كان بيدفع فلوس للجمهور عشان يهتفوله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، النار على محمود الجوهري، أسطورة الكرة المصرية، والمدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "محمود الجوهري كان بيكره النجوم، ولذلك لم ألعب مع المنتخب سوي مباراة واحدة، وضم أحمد الكأس من أجل استبعاد طاهر أبو زيد".

وأضاف: "الجوهري كان بيدفع فلوس لرابطة مشجعين لكي ينادوا على اسمه فى المدرجات، والكرة المصرية تراجعت 50 عامًا معه".