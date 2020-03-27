شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : انتقلت للزمالك بـ3 ألاف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن حمادة إمام، أسطورة الفارس الأبيض، أحد أسباب انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء.
وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية": "حمادة إمام شاهدني فى الملعب وشدد على أننى لاعب جيد، وكان هناك مباراة بين نادي النيل للأدوية والزمالك وبعد ربع ساعة طلبوا مني الانضمام إلى القلعة البيضاء فورًا".
وأضاف: "انتقلت من نادي النيل للأدوية للزمالك مقابل 3 آلاف جنيه، وفى نفس الوقت انضم خالد الغندور إلى القلعة البيضاء مقابل 18 ألف جنيه".
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