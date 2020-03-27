شكرا لقرائتكم القيعي: لم أقصد الإساءة إلى أحمد فتحي وأرفض التشكيك في علاقتي به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و قال القيعي خلال تقديمه برنامج ملك وكتابة المذاع عبر قناة الاهلي، أرفض اي شائعات تشكك في علاقتي بالاعب، و لكني كنت أوجه رسالة لنادر شوقي بصفة ودية ان يحسم الموقف للتجديد معه. Advertisements و أشار الي انه تم اجتزاء حديثه مع وكيل اللاعب قائلا :من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب الذي يراه ".

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