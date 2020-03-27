شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : سيد عبد الحفيظ ملوش كلمة في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، ليس له كلمة داخل المارد الأحمر.

وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: "الكلمة ليست كلمة سيد عبد الحفيظ داخل النادى الأهلى على الإطلاق وليس له دور، وعبد الحفيظ لم يتدخل فى قرار اعتزال حسام عاشور نهائيًا".

وأضاف: " لو كان عبد الله السعيد انتقل إلى نادى الزمالك من الأهلي كان مجلس القلعة الحمراء سيقرر إقالة سيد عبد الحفيظ".