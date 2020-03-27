شكرا لقرائتكم أبو مسلم: شيكابالا كان بياخد 4 و6 وميقدرش يبص لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق على قرارات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في المواجهة التي أقيمت في افمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض باللقب بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " فيه حاجات غلط انك وقفت كهربا لاخر الموسم وشيكابالا عمل حاجة مشينة وتديله 8 مباريات بس، والمقارنة ما بين العقوبات صعبة".

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استطرد: "شيكابالا لاعب كبير مش صغير وعيب اللي عمله، وبعدين بتعمل كده لجماهير الاهلي؟؟، كنت بتاخد 4 و6 ومكنتش تقدر تبص على الجماهير، دلوقتي لما توصل ضربات جزاء مع الاهلي تعمل كده ، ومش عاجبني سواء اللي حصل سواء من لاعبي الاهلي او الزمالك".

وحدثت مشادات في نهاية مباراة السوبر بين لاعبي القطبين، وشهدت قيام إمام عاشور لاعب الزمالك بركل وليد سليمان لاعب الأهلي في ظهره، وهو ما استفز مشاعر لاعبي الأهلي ونجومه السابقين.