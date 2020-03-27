شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أحمد فتحى سيواجه مصير حسام عاشور في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، مفاجآة من العيار الثقيل حول مصير أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية :"من وجهة نظري أرى أن مصير أحمد فتحي سيكون مثل حسام عاشور فى نهاية المفاوضات معه وهو ما ظهر بتأجيل الجلسات وهذا أمر مريب".
وأضاف: "أحمد فتحي يريد الحصول على وعد من إدارة الأهلي بأنه فى حالة التجديد سيحصل على فرصة المشاركة مع السويسري رينيه فايلر".
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