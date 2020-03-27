شكرا لقرائتكم اتصالات بين حلمي طولان وسيد عبد الحفيظ للإطمئنان على محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان المدير الفنى لأنبى أن يتلقى اتصالات مستمرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى للإطمئنان على لاعبه محمد شريف مهاجم الفريق المنضم للنادى البترولى على سبيل الاعارة ، وقال طولان أن عبد الحفيظ أبلغه بوجود رغبة للمارد الاحمر فى إستعادة اللاعب لصفوف الأهلى مع تألقه مع انبى وتسجيله أهدافاً مؤثرة .

وقال طولان فى تصريحات خاصة لـ "يوبر كورة" : " بالطبع نأمل فى إستمرار محمد شريف معنا فى الموسم المقبل ولكن اللاعب مرتبط بتعاقد مع القلعة الحمراء "

وعن موقف إعارة شريف فى ظل غموض الدوري قال طولان :" ننتظر قراراً نهائياً من الاتحاد الدولى الفيفا لحسم موقف اللاعبين بعد أزمة وباء كورونا التى أضرت كرة القدم فى كل دوريات العالم ".

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وظهر المهاجم المعار من فريق الأهلى إلى فريق إنبى، بصورة مميزة مع الفريق البترولي، ويبدو أن تواجده على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر فى الموسم الماضي، كان سببًا رئيسيًا فى تألقه هذا الموسم.

وأظهر محمد شريف رغبة كبيرة فى إثبات عدم صحة وجهة نظر مدربيه فى الأهلي، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

وأكد مسؤولو إنبى خلال الفترة الأخيرة رغبتهم فى استمرار لاعب الأهلى ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أيك صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن عودة محمد شريف ستمثل مكسبًا للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته فى مركز الجناح المهاجم، لذا تسعى لإعادة لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى والذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى.