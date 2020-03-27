شكرا لقرائتكم عدلي القيعي يدافع عن قرار الاهلي بعدم التجديد لحسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن قرار القلعة الحمراء اتجاه حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم التجديد له والذي واجه العديد من الانتقادات.

وهاجم القيعي خلال تقديمه برنامج "ملك و كتابة"، والمذاع عبر فضائية قناة الاهلي، كل من قام بتوجيه اللوم و الانتقاد لعدم التجديد لمسمار الاهلي مع القلعة الحمراء.

لبى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رغبة حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير بعد ظهر اليوم.