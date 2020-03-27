شكرا لقرائتكم والد محمد صبحي يبكي على الهواء: ابني يعول العائلة حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكى والد حارس مرمى الزمالك الشاب محمد صبحي على الهواء خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية متأثراً بمسيرة ابنه في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال صبحي محمد أن ابنه محمد بار بأهله لذلك أتمنى ان يكون أحسن حارس في العالم فلك أن تتخيل أنه العائل الحالي للعائلة. Advertisements ورد حارس الزمالك على والده: "أبويا طول عمره صاحبي وهو دايماً بيقولي كده وربنا يخليه ليا". وداعب اللاعب والده مؤكداً : "أبويا هو اللي صنع غرف شقتي بالكامل (العفش).

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