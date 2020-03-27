شكرا لقرائتكم شوبير يكشف كواليس استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة من منصبه، بسبب اعتراضه على طريقة دفع مستحقات الحكام ورغبة اتحاد الكرة في العمل باللائحة القديمة رغم اعتماد اللائحة الجديدة.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، "لما جه سمير عثمان لرئاسة لجنة الحكام قبل قدوم جمال الغندور، عمل لائحة جديدة للحكام وترفعت مكافآتهم من 3 آلاف في المباراة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه ، وعملوا بيها الحكام وبعد 10 ايام تسلمت لجنة عمرو الجنايني ادارة اتحاد الكرة، وهناك اشخاص من المجلس القديم تعمل ضد لجنة الحكام".

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أردف: "الحكام صرفوا الفلوس على 5 آلاف جنيه ، ولكن عندما بعتوا الكشف مجلس ادارة اتحاد الكرة قال لا الصرف على قديمه، رغم ان الاندية بعتوا مستحقات الحكام على اللائحة الجديدة، والغندور عنده ميزة أنه بيمنح الفرصة للحكام الصاعدين".

أوضح: حصل حفاء بين مجلس الجبلاية المؤقت وبين الغندور بعد أزمة مباراة السوبر وتكليف تامر دري بالسفر لمتابعة المباراة قبل أن تمرض زوجة الأخير، وكان مسئولي الجبلاية يتحينون اللحظة التي تأتي لإقالة الغندور.