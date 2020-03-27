شكرا لقرائتكم محمد صبحي: طردوني في إنبي والمقاولون واشتغلت نجار بـ25 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه عانى في بداية حياته الكروية حيث تم تسريحه من نادي انبي بعد 4 أشهر قضاها في الفريق بقطاع الناشئين بعدما المقاولون العرب.

وقال محمد صبحي خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية اتخذت قرارا بعد ذلك التوقيت مقاطعة كرة القدم والاستمرار بالعمل في ورشة والدي "نجار" خاصة وانني كنت أحصل في ذلك توقيت على 25 عشرين جنيه شهرياً.

أضاف محمد صبحي أنه بعدها تلقى أحد الكشافين يؤكد لوالده أن مسئولي بتروجت يرغبون في تحربتي ومن وقتها بدأت مسيرتي في الفريق البترولي حتى جاء عرض الزمالك الذي تم يوم عيد ميلادي.