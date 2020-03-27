شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينفي التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه لم يتفاوض مع أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مرتضى منصور في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن تفاوض الزمالك مع لاعب الأهلي خلال فترة التعاقد مع عبد الله السعيد قبل موسمين بخلاف ذلك لم ندخل في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

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ويسعى النادي الأهلي لحسم تجديد تعاقد احمد فتحي مدافع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء قبل نهاية عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وأغلق نادي الزمالك أبوابه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا والقرارات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية.