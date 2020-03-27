شكرا لقرائتكم رضا عبد العال ناصحا حسام عاشور: لا تنتقل للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، نصيحة إلى حسام عاشور، قائد الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بعد قرار المارد الأحمر برحيله نهاية الموسم.
وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "لم أتفاجيء برحيل حسام عاشور على الإطلاق، وأطالبه بأن ينهي مسيرته ويعتزل كرة القدم داخل جدران النادى الأهلى".
وأضاف: "عاشور من أفضل لاعبي خط وسط فى مصر، ولكنه لن يستطيع أن يلعب فى أى نادي خلال الفترة المقبلة، وأنصحه بعدم الانتقال إلى الزمالك مثلما فعل آخرون".
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