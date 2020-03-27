شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أخيرة لحسم تجديد أحمد فتحي للأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النادي الأهلي المصري أمس عن جلسة جديدة ستعقدها لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح مع الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي، وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: «حددت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، يوم الاثنين المقبل موعداً للاجتماع مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي في ختام الموسم الجاري».

وأضاف بيان الأهلي: «أبلغ كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه».

وتعذر اجتماع لجنة التخطيط وفتحي قبل أسبوع، بسبب إغلاق مقر الأهلي بالجزيرة، ضمن الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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