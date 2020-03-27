الدراجون الروس يخسرون قضيتهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت محكمة كندية دعوى تقدم بها ثلاثة دراجين روس ضد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، على خلفية منعهم من المشاركة في الأولمبياد الصيفي 2016 في ريو دي جانيرو، بحسب ما أعلنت «وادا» أمس الأول الأربعاء.

وتقدم الدراجون دميتري سوكولوف، ودميتري ستراخوف، وكيريل سفنتشيكوف، الذين كان من المقرر أن يشاركوا في منافسات المطاردة للفرق في ريو 2016، بدعوى ضد «وادا» وماكلارين، على خلفية تقرير الأخير الذي كشف فضيحة «التنشط» الممنهج في روسيا.

وطالب الثلاثة بتعويضات بسبب حرمانهم من المشاركة في الأولمبياد.

وأشارت الوكالة الدولية التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقراً لها، إلى أن محكمة العدل العليا في أونتاريو اتخذت قرار رد الدعوى في فبراير، وأن المهلة الزمنية المخصصة لاستئناف الحكم قد انقضت.