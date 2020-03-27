الفيفا يبحث مصيـر عقـود اللاعبين في ظل الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضحت وثيقة داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تم تقديمها إلى مجموعة عمل خاصة بالتعامل مع أزمة فيروس «كورونا» مصير عقود اللاعبين في الفترة المقبلة، وأوصى الفيفا بأن العقود الحالية للاعبين والمدربين يجب تمديدها حتى نهاية المواسم المحلية المؤجلة.

وتم التوصية بالسماح بتغيير مواعيد فترات الانتقال وفقاً لتواريخ الموسم الجديد، وحثّ الأندية واللاعبين على التعاون من أجل إيجاد حلول لدفع الأجور خلال فترات التوقف.

وتوقفت منافسات كرة القدم حول العالم في الأيام الأخيرة جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما دفع أندية عدة للمناداة بضرورة مساهمة اللاعبين في الأزمة الراهنة عبر تخفيض الرواتب، وتسبب «كورونا» في تأجيل منافسات كروية كبرى أبرزها كأس الأمم الأوروبية 2020، وكوبا أمريكا، للعام المقبل.