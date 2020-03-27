شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يستأنف مسابقة كأس الاتحاد «بالتجمع» في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرغب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استئناف مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020، في النصف الثاني من أغسطس المقبل. وأرسل الاتحاد إلى الأندية المشاركة في البطولة إشعاراً قال فيه إنه ينوي استئناف المسابقة التي تم تأجيل مبارياتها بسبب تفشي انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وإن المسابقة ستستكمل في مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة.

وخاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأعضاء، لمعرفة مدى رغبتها في استضافة مباريات مجموعات ممثليها، والتي تبقى منها 4 مباريات، مباراة واحدة في مرحلة الذهاب، بالإضافة إلى 3 في الإياب، بالإضافة إلى إشعار الأندية المشاركة في المسابقة للتحضير لاستئناف المسابقة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

كما استفسر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدى رغبة الدول لاستضافة المباريات المتبقية التي ستقام بنظام التجمع خلال شهر أغسطس المقبل، تمهيداً لاستئناف المسابقة التي توقفت في بداية شهر مارس الجاري، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق عن تأجيل مباريات مارس وإبريل إلى وقت لاحق، قبل أن يقر حالياً إقامة ما تبقى من مباريات المجموعات بنظام التجمع.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم 29 سبتمبر المقبل موعداً لنهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما ستقام المباراة النهائية للمسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل.