شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «تحدي الطين» في رأس الخيمة إلى أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة سابكو للرياضة تأجيل موعد انطلاق «تحدي الطين» برعاية جيب، والذي كان مقرراً يوم 10 إبريل، في ميناء العرب بإمارة رأس الخيمة، إلى يوم 2 أكتوبر. وذلك نظراً للبيانات الأخيرة الصادرة عن مختلف الهيئات الحكومية في الدولة بخصوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وفي ظل الجهود لمواجهة انتشاره.

وقالت الشركة المنظمة: صحة وسلامة المشاركين في الفعالية على رأس أولوياتنا، كافة التذاكر المخصصة لفعالية شهر إبريل ستكون سارية لاستخدامها في فعالية يوم 2 أكتوبر المقبل، بينما سيسترد الراغبون بإعادة تذاكرهم كامل ثمنها بمجرد التواصل معنا.

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