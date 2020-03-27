سيتي يتعهد بدفع أجور موظفيه.. واليونايتد يرد التذاكر لمشجعيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تعهد نادي مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدفع أجور جميع موظفيه حتى نهاية الموسم رغم توقف المباريات والعمل في أرجاء النادي. وقال النادي إنه سيقدم تعويضاً مالياً لكل عامليه الذين عانوا تراجع عائداتهم بسبب جائحة كوفيد -19. وتلقى 1000 موظف ضمنهم أمن الملعب وشباك التذاكر ومنظمو المناسبات تأكيدات بذلك عبر رسائل إيميل مساء الأربعاء حملت توقيع مدير التشغيل عمر برادا.

سيتم تعويض العمال المنوطة بهم أعمال الملعب أيام مباريات الفريق في استاد الاتحاد المتوقفة وهي مباراتان في الدوري أمام أرسنال وبيرنلي و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا بضمنها أمام ريال مدريد.

وعلى صعيد الجار مانشستر يونايتد تعهد النادي بعد مفاوضات مع رابطة المشجعين بردّ 6 ملايين استرليني لحاملي التذاكر الموسمية في حال تم لعب المباريات الأربعة المتبقية على ملعبه أولد ترافورد بدون جمهور أو في حال إلغائها. ويحمل 50 ألف مشجع تذاكر موسمية يدفعون إجمالاً 1.5 مليون استرليني للمباراة الواحدة في معقله ولا يريد النادي مكافأة ولائهم بالتجاهل.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي: على ضوء الفوضى التي تسبب بها فيروس كورونا، يراجع النادي المواعيد والتذاكر الموسمية وسبل تجديدها للموسم المقبل وتوصلنا لضرورة إرجاع مبلغ التذاكر الموسمية لحامليها عن بقية مباريات هذا الموسم. الأولوية بالنسبة لنا صحة وسلامة المشجعين واللاعبين ومجتمعاتنا ونتعاطف مع كل مريض وكذلك من يكافح في الخط الأمامي من الأطباء والممرضين.

وعل صعيد أجور اللاعبين، رجح تقرير في الجارديان خصم نصف أجور اللاعبين ابتداء من أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى وصولاً لأندية الهواة ويعني ذلك أن لاعب الدرجة الأولى الذي يتقاضى 5 آلاف استرليني أسبوعياً سيتقاضى 2500 استرليني. ووافق لاعبو برمنجهام على خصم 50 في المئة من الأجر لمساعدة النادي في دفع أجور الكادر والعمال ليصبح أول نادٍ في الدرجة الأولى يقلل أجور لاعبيه إلى النصف. ويتقاضى جميع لاعبي برمنجهام حالياً أكثر من 6 آلاف استرليني أسبوعياً لكن رابطة اللاعبين المحترفين تعارض الاقتطاع إلى النصف لأن اللاعبين في الدوريات الأقل درجة سيعانون أكثر لأن أجورهم أصلاً متدنية.

وعلى الضفة الأخرى من بحر الشمال، فجرت مفاوضات الأجور خلافاً في غرفة ملابس برشلونة وعقدت الإدارة اجتماعات متتالية مع كبار لاعبي الفريق مثل ميسي وبيكيه من أجل إقناع اللاعبين بقبول تقليل الأجور تفادياً لانهيار الميزانية. وتشكل أجور لاعبي الفريق الأول في جميع الألعاب 70 في المئة من ميزانية النادي منها 507 ملايين استرليني للاعبي كرة القدم وانتظرت الإدارة من اللاعبين مبادرة لكن لم تأت. وكشفت صحيفة سبورت عن انقسام في غرفة ملابس الفريق شمل 3 مجموعات: الأولى ترفض اقتطاع الأجر تماماً وتعتقد أن النادي أجرى صفقات شراء خيالية لم يكن لها مبرر، لذا لا منطق من المساهمة في مساعدة النادي بشيء وتضم هذه المجموعة اللاعبين الأعلى أجراً والذين هم سيكونون الأكثر تضرراً في حال تقليل الأجور. المجموعة الثانية تؤيد التضحية بجزء من الأجر وهذه المجموعة تضم بالتأكيد ميسي الذي تبرع مع مدربه السابق جوارديولا بمليون يورو لدعم جهود مكافحة الفيروس في كاتالونيا لكن هذه المجموعة لم تمنح بعد الضوء الأخضر للخطة لكن مستعدة للموافقة على المقترح. المجموعة الثالثة تفضل انتظار قرار رابطة اللاعبين المحترفين في الليجا، وتردد أن الرابطة التي عقدت اجتماعاً مع الليجا وافقت على خصم 10 في المئة من أجور اللاعبين أثناء توقف اللعب. وقال النادي، الذي تأثر بالجائحة سواء من ناحية عوائد البث أو شباك التذاكر وزوار ملعبه ومتحفه ومبيعات متاجره، إن تأجيل مباراته الأوروبية أمام نابولي وحدها كبدت الميزانية 6 ملايين يورو. وقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيلاس للصحفيين: «نأمل العودة للوضع الطبيعي في مجال دفع أجور الموظفين في جميع الأندية غير المحترفة، الجميع متفق على أن الصحة أولاً، لكن علينا أن نكون حذرين ولا نتفاءل كثيراً بعودة اللعب في وقت قريب جداً. من المستحيل أن نستأنف مطلع مايو وعلينا أن نفكر فقط لما بعد 30 يونيو والتغلب على العقبات الناجمة من التأخير بتقديم حلول».