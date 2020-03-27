تحويل سانتياجو برنابيولمخزن للمساعدات الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة، مشروعاً في العاصمة مدريد لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأصدر النادي بياناً على موقعه الرسمي قال فيه: «بفضل التعاون الوثيق بين الكيانين، سيكون ملعب سانتياجو برنابيو مكاناً مؤهلاً لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة كورونا».

وأشار إلى أن جميع المعدات ستسلم للسلطات الصحية الإسبانية، بحيث يمكن استخدامها، تحت إشراف الدولة، على النحو الأمثل والأكثر فاعلية خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، وأوضح أن النادي سيوفر للكيانات والشركات، إمكانية إرسال تبرعات مالية أو مادية لوزارة الصحة الإسبانية.