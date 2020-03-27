كرة القدم الأوروبية تعاني.. والتوقف مستمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد أوروبا القوة المالية الأكبر في كرة القدم العالمية، لكن التأثير الاقتصادي الذي يسببه تعليق المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأ يلقي بظلاله على اللعبة ويهدد بتداعيات كارثية على أندية القارة العجوز.

عندما يجد لاعبو بايرن ميونيخ الألماني، أحد أغنى أندية العالم، أنفسهم أمام خفض رواتبهم للتأقلم مع الأزمة الراهنة بحسب التقارير المحلية، سيكون من الصعب استيعاب حجم التحديات التي ستواجهها اللعبة الشعبية.

يعاني العديد من الأندية شحّ الاحتياط النقدي وتنعدم الإيرادات في ظل توقف المنافسات، في أسكتلندا على سبيل المثال، حيث تعتمد الأندية بشكل كبير على عوائد بيع التذاكر، الوضع سيئ جداً.

ويتوقع رئيس نادي أبردين دايف كورماك أن يضطر ناديه لإنفاق نحو خمسة ملايين جنيه استرليني (5.9 مليون دولار) في الأشهر القليلة المقبلة، من دون تحقيق أي إيرادات لتغطية هذا المبلغ.

ويقول كورماك: ما من نادٍ، مهما بلغ حجمه أو مستوى استثماراته، قادر على تحمل نقص كامل في الإيرادات لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأبدت رابطة الدوري الألماني التي تشرف على الدرجتين الأولى والثانية، وتحقق إيرادات سنوية بمعدل يتخطى أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار)، خشيتها من وقوع كارثة.

وقال كريستيان سيفرت المدير التنفيذي للرابطة: «إذا لم نلعب مباريات خلف أبواب موصدة في أقرب وقت ممكن، لن يعود من المجدي التفكير بما إذا كان الدوري يجب أن يضم 18 نادياً أو 20. في إشارة إلى طرح زيادة عدد أندية الدرجة الأولى ليصبح مماثلاً للبطولات الوطنية الأوروبية الكبرى الأخرى» إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا.

مر أسبوعان تقريباً منذ تعليق منافسات الغالبية العظمى من البطولات الوطنية ومسابقتي الأندية القاريتين دوري الأبطال و«يوروبا ليج» في القارة العجوز، ويبدو أن هذا التجميد سيطول إلى أمد غير محدد، إذ بدأت بعض السلطات الكروية بتمديد التعليق حتى آخر إبريل، بينما مددته أخرى حتى إشعار آخر. وفي ظل توقف المباريات، تجد الأندية نفسها عاجزة عن تحصيل مداخيل التذاكر أو عوائد البث التلفزيوني، ما يدفع غالبية المعنيين باللعبة إلى إبداء خشيتهم من تسجيل خسائر مالية فادحة. ففي انجلترا، تشير التقارير إلى أن دوري الدرجة الممتازة «برميرليج» قد يخسر 762 مليون جنيه استرليني من الصفقات مع الشبكتين المحليتين المالكتين لحقوق البث، أي «سكاي سبورتس» و«بي تي سبورت».

وأشارت دراسة أجرتها شركة «كاي بي أم جي» الرائدة عالمياً في مجال المحاسبة إلى أن إلغاء الموسم بشكل كامل في الدوريات الخمس الكبرى، سيكبّدها خسائر بقيمة إجمالية تتخطى أربعة مليارات يورو.

بالنظر إلى هذه الأرقام التي يصعب تعويضها، يمكن تفهّم قلق البطولات والأندية من أن تطول فترة توقف المنافسات. وفي السياق نفسه، لا يعود من الصعب تفهّم رغبتها باستئناف المباريات وإن خلّف أبواباً موصدة بوجه المشجعين، لتضمن أقله إيرادات النقل التلفزيوني التي ستساعدها في تغطية رواتب لاعبيها وموظفيها في ظل أزمة «كوفيد-19».

في فرنسا، وضعت أندية عدة منها مرسيليا وليون لاعبيها في حالة البطالة الجزئية لتوفير الأموال. وفي هذه الحالة، تقوم الأندية بدفع 70 في المئة من الراتب الإجمالي (ما يوازي 84 في المئة تقريباً من الراتب الصافي)، على أن تتكفل الدولة بدفع الجزء المتبقي، بحد أقصى هو 4850 يورو لكل موظف، وهو مبلغ يشكل نقطة في بحر رواتب معظم اللاعبين المحترفين.

وفي ألمانيا، كان لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ أول من اقترح تخفيض الرواتب في البوندسليجا، تبعهم لاعبو فيردر بريمن، شالكه وبوروسيا دورتموند، فيما أشارت صحيفة بيلد المحلية إلى أن لاعبي العملاق البافاري وافقوا على حسم بنسبة 20 في المئة من رواتبهم.

في إيطاليا، هناك اقتراح بفرض ضرائب على شركات المراهنات من أجل دعم الأندية، يقابله آخر في ألمانيا يفضي بتخفيف شروط القوانين الموضوعة لمنح التراخيص للأندية المحترفة.

أما المعضلة الأكبر فتتمثل بالموعد الذي ستعود فيه عجلة البطولات إلى الدوران، وما إذا كان المجال سيتاح لإنهاء موسم 2019-2020 قبل بداية الصيف وموعد الموسم المقبل.

بحال تم ذلك، تكون الأضرار الإجمالية قابلة للحصر لكن بحال استمر التوقف إلى ما بعد أغسطس، قد يغير التأثير المالي لفيروس كورونا المستجد شكل كرة القدم الأوروبية إلى الأبد.