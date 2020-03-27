شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية
تاريخ النشر: 27/03/2020
انضم سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، إلى لائحة الأحداث الرياضية المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، بعدما قرر منظموه، أمس الخميس، تأجيله من 3 مايو إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأعلن منظمو السباق الذي تستضيفه حلبة خيريز في بيان أن: استمرار تفشي فيروس كورونا أجبر على إعادة جدولة الحدث بما أن الوضع الصحي ما زال في حالة تطور مستمر، فإن تحديد موعد جديد لجائزة إسبانيا الكبرى غير ممكن، إلى أن تتضح الأمور بشأن متى يمكن إقامة الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.