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تأجيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية

تاريخ النشر: 27/03/2020

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انضم سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، إلى لائحة الأحداث المتأثرة بفيروس المستجد، بعدما قرر منظموه، أمس الخميس، تأجيله من 3 مايو إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأعلن منظمو السباق الذي تستضيفه حلبة خيريز في بيان أن: استمرار تفشي فيروس كورونا أجبر على إعادة جدولة الحدث بما أن الوضع الصحي ما زال في حالة تطور مستمر، فإن تحديد موعد جديد لجائزة إسبانيا الكبرى غير ممكن، إلى أن تتضح الأمور بشأن متى يمكن إقامة الحدث.

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