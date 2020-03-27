شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي يفضل إكمال الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تصميمه على إكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى وحتى لو انتهى في أغسطس. وقال غرافينا في تصريح لإذاعة «مارتي»: سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، وإذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو واللعب في يوليو وأغسطس إذا لزم الأمر. من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يترتب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا وعلى صحة الإيطاليين ونأمل أن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن.
ونفى غرافينا إمكانية إلغاء الدوري نفياً قاطعاً أو منح اللقب لمتصدر الدوري يوفنتوس.
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