شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون: كنت حيواناً يملك المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون نفسه بالحيوان في آخر تصريح أدلى به، وقال أصغر بطل عالمي يفوز بلقب الوزن الثقيل عام 1996: عندما كنت شاباً كنت حيواناً عنده مال، حفلات ومجون. كنت مجنوناً ومريضاً دون أن أعرف أنني مريض، اشتريت الكثير من السيارات وكنت زير نساء.

وأعلن تايسون الذي فاز ب 50 من 58 نزالاً إفلاسه في 2003 رغم جمعه 300 مليون دولار وحكم عليه بالسجن 6 سنوات وصرح مؤخراً: لم أعد أخاف الموت لأن الحياة أكثر تعقيداً وتحتاج لشجاعة أكبر، نعتقد أننا مهمون ونحن لا شيء ونعتقد أننا مميزون لكن الشهرة هراء.

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