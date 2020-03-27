تأجيل الحلم السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

خاطب الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الرياضيين السعوديين بعد تأجيل أولمبياد 2020، مبيناً أن تأجيل الأولمبياد إلى 2021 لا يعني تأجيل الحلم؛ بل المزيد من الوقت ليكمل المتأهلون استعداداتهم.

وأضاف: «التأجيل أيضاً فرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءاً من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتقاء بكل الرياضيين مجدداً».

وطالب اللاعبين بأداء التدريبات، وقال: «حافظوا على تمارينكم، وواصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريباً في الملاعب».