شكرا لقرائتكم خبر عن فرديناند: روبن ذهب لتشيلسي بسبب رائحة اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق عن سبب رفض النجم الهولندي آريين روبن الانضمام لليونايتد قبل انتقاله رسمياً لتشيلسي، والذي فاز معه بلقبي دوري وكأسي رابطة وكأس اتحاد. وقال فيرديناند عبر إنستجرام عن نجم بايرن ميونيخ الذي اعتزل اللعب في يوليو 2019: يا له من لاعب، روبن كان لاعباً كبيراً. كان يجب على اليونايتد التعاقد معه لكن أعتقد أنه زار ملعب كارينجتون للتمرينات ولم تعجبه رائحة الملعب لذا ذهب لتشيلسي. ورغم الإشادة إلا أن فيرديناند يعتبر ريان جيجز أفضل منه ويقول: «جيجز كان مذهلاً، جناح أيسر ولاعب وسط في نهاية مسيرته».

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