شكرا لقرائتكم خبر عن استاد خورفكان ثاني أجمل إطلالة في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء استاد صقر بن محمد بنادي خورفكان، بالمركز الثاني، في التصويت على أفضل ملعب كرة قدم آسيوي، لديه إطلالة خلابة، وذلك في المسابقة الجماهيرية التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام الماضية.

وحصل استاد خورفكان على نسبة تصويت جماهيري 44%، فيما احتل استاد جازان في السعودية، المركز الأول بنسبة تصويت 54%، من جملة تصويت بلغت 18332 صوتاً.

وكان الاتحاد الآسيوي تحدث عن استاد خورفكان، وقال إنه بعد صعود الفريق إلى دوري المحترفين للمرة الأولى منذ نحو عقد، انتظر النادي ستة أشهر قبل استكمال بناء الملعب الخاص به، وعند استكمال أعمال البناء استقبلت قارة آسيا واحداً من أروع الملاعب.

ويقع الملعب على شاطئ خورفكان في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وهو أصغر ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين، بسعة 5 آلاف متفرج، ويطل من جهة على خليج عمان، في حين يواجه من الجهة الأخرى تلة جميلة.

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