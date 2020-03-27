لوحات «مستر بلنج» تبهر النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يصمم الكولومبي موريسيو بينيتز والشهير باسم «مستر بلنج» (البراق) لوحاته للمشاهير بأحجار الكريستال منذ 2010؛ بعدما بدأ العمل بالملابس المرصعة؛ لكن شهرته ذاعت قبل 3 سنوات؛ عندما أهدى نجم برشلونة ليونيل ميسي لوحة يقدر سعرها ب34 مليون استرليني. منذ ذلك الحين وبلنج يصمم اللوحات لنجوم المستديرة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وبوجبا وبيكهام ومارادونا مقابل 80 - 150 ألف جنيه استرليني.

وعن الهدية لميسي قال بلنج: «أنا من المعجبين به وجاء للعاصمة ميدلين في 2013؛ لخوض مباراة ودية، وأردت تقديم شيء مميز ضمت اللوحة 150 ألف حجر سفاروفسكي واستغرقت شهراً. رونالدو توصل مع بلنج عبر زميله في اليوفي كوادرادو، وطلب 3 لوحات واحدة له بقميص اليوفنتوس، وواحدة لتسديدته الشهيرة بقميص الريال، وثالثة مع العائلة، ويعلق بلنج: تواصل معي ب«الواتس أب» ولوحة هدفه في شباك اليوفنتوس ضمت 250 ألف حجر كريستال. أما نيمار فقد طلب زملاؤه في المنتخب من بلنج صنع كرة تخلد مسيرته، ويعلق: «أرسلتها لمنزله في البرازيل الصيف الماضي وحالياً أعمل على لوحة عائلية له. أما القطعة الأغلى على قلب بلنج فهي لمواطنه نجم انتر ميلان السابق فريدي جورين».