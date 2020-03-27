شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إنسانية من لاعبي ليدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح نادي ليدز يونايتد، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإدارة العليا قرروا تطوعاً تأجيل أجورهم من أجل ضمان حصول 272 موظفاً في النادي على رواتبهم.

وتسبب فيروس كورونا في توقف الرياضة تماماً حول العالم، وتم تعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية حتى 30 إبريل المقبل، على الأقل مما أصاب إيرادات الأندية في كافة أنحاء البلاد بانتكاسة قوية.

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