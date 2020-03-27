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أستراليا تطلب رفع أعمار لاعبي الأولمبياد إلى 24 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إلى رفع سقف الأعمار للاعبي كرة القدم من 23 إلى 24 عاماً، في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها من صيف 2020 إلى العام المقبل، بسبب انتشار فيروس ، لفسح المجال أمام اللاعبين الذين أسهموا في تأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في أكبر تظاهرة رياضية عالمية.
وبحسب القوانين التي تراعى في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، تشارك المنتخبات بتشكيلة من لاعبين لا تتخطى أعمارهم 23 عاماً، مع تطعيمها بثلاثة لاعبين كحد أقصى ممن يفوق أعمارهم عن ذلك.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون: «نود فتح باب المناقشة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لبحث تعديل مسابقة الرجال حتى تصبح لمن هم دون 24 عاماً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو».
واعتبر جونسون، أنه من شأن القرار أن يضمن للاعبين الذين ساعدوا بلادهم على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام، الفرصة لتحقيق أحلامهم في تمثيلها والتحول إلى رياضيين أولمبيين.

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