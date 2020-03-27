منتدى الدوريات العالمية يناقش أوضاع كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك رابطة المحترفين الإماراتية في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية مساء اليوم الجمعة لمناقشة الوضع الحالي لكرة القدم في ظل الأوضاع الراهنة وما يترتب عليها.

وكانت رابطة المحترفين انضمت إلى منتدى الدوريات العالمية في أكتوبر 2019، وشاركت في فعاليات الاجتماع السنوي الذي أقيم في المملكة المغربية في نوفمبر 2019.

يذكر أن منتدى الدوريات العالمية يهدف إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء. كما يلعب دوراً مهماً في كل القضايا التي تتم مناقشتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنها: قوانين كرة القدم، نزاهة اللعبة، علاقات الأندية باللاعبين، قوانين انتقالات اللاعبين ووكلائهم، بالإضافة لكل ما يخص جدولة البطولات الدولية وفترات التوقف الدولي، بحيث يمثل صوت 40 رابطة للدوريات المحترفة التي تضم في مجملها 1100 ناد.