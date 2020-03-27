شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة مؤقتة لقوى أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البلغاري دوبرومير كارامارينوف إن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى عينه رئيساً مؤقتاً بعد إصابة النرويجي سفين أرنه هانسن بسكتة دماغية الأسبوع الماضي. وسيتولى كارامارينوف، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي، مهام هانسن خلال فترة تعافيه. وأصيب هانسن (73 عاماً) بالسكتة الدماغية في منزله في 15 مارس. وكان قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى في 2015.

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