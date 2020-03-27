شكرا لقرائتكم خبر عن طواف فرنسا بدون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طواف فرنسا بدون جمهور
تاريخ النشر: 27/03/2020
اعتبرت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية أمس الخميس أنه يمكن تصور إقامة طواف فرنسا 2020 بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت ماراسينيانو لإذاعة «فرانس بلو»: يمكن أن نتصور أي شيء، لقد حصل أمر مماثل في مسابقات أخرى في السابق التأثير ليس ذاته على الرغم من ان النموذج الاقتصادي لطواف فرنسا لا يعتمد على بيع البطاقات كما هي الحال بالنسبة إلى كرة القدم والركبي.
وأضافت: أعتقد أن الجميع يدرك ويتحمل مسؤوليته في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي والجميع يعي الفوائد التي سنجنيها من خلال البقاء في منازلنا والاستمتاع بالعرض على الشاشة الصغيرة بدلاً من حضوره مباشرة، وبالتالي لن يكون مضراً متابعة الحدث على التلفزيون.
ودخلت الحكومة الفرنسية في محادثات مع منظمي طواف فرنسا لمعرفة مصير أبرز سباق عالمي للدراجات الهوائية الذي يقام في يوليو من كل عام، وذلك بعد إرجاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكأس أوروبا في الوقت الذي توقفت فيه الحركة الرياضية بشكل شبه تام حتى إشعار آخر في مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر طواف فرنسا بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.