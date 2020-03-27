طواف فرنسا بدون جمهور

اعتبرت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية أمس الخميس أنه يمكن تصور إقامة طواف فرنسا 2020 بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماراسينيانو لإذاعة «فرانس بلو»: يمكن أن نتصور أي شيء، لقد حصل أمر مماثل في مسابقات أخرى في السابق التأثير ليس ذاته على الرغم من ان النموذج الاقتصادي لطواف فرنسا لا يعتمد على بيع البطاقات كما هي الحال بالنسبة إلى كرة القدم والركبي.

وأضافت: أعتقد أن الجميع يدرك ويتحمل مسؤوليته في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي والجميع يعي الفوائد التي سنجنيها من خلال البقاء في منازلنا والاستمتاع بالعرض على الشاشة الصغيرة بدلاً من حضوره مباشرة، وبالتالي لن يكون مضراً متابعة الحدث على التلفزيون.

ودخلت الحكومة الفرنسية في محادثات مع منظمي طواف فرنسا لمعرفة مصير أبرز سباق عالمي للدراجات الهوائية الذي يقام في يوليو من كل عام، وذلك بعد إرجاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكأس أوروبا في الوقت الذي توقفت فيه الحركة الرياضية بشكل شبه تام حتى إشعار آخر في مختلف أنحاء العالم.