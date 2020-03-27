شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعة الكبار يهبون لنجدة صغار البوندسليجـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن 4 أندية كبيرة هي: بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وباير ليفركوزن، قررت تقديم مبلغ إجمالي قدره 20 مليون يورو لمساعدة الأندية الأخرى، في ظل الصعوبات المالية التي يسببها فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفيرت في بيان أن مبادرة الأندية «تظهر أن التضامن في البوندسليجا ليس حبر على ورق»، مبدياً امتنانه «للأندية الأربعة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمساعدتها مجمل الأندية».
وبموجب المبادرة التي أعلنتها الرابطة، ستتخلى الأندية الأربعة عن 12,5 مليون يورو من حصتها المقبلة من البث التلفزيوني للمباريات المحلية، على أن توفر المبلغ المتبقي (7,5 مليون يورو) من حساباتها الخاصة.
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