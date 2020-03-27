عزب حجاج ووجيه أحمد يديران لجنة الحكام مؤقتا بعد استقالة الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اتحاد الكرة، تكليف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة، بإدارة شؤون اللجنة مؤقتا بعد استقالة جمال الغندور، وكان الثلاثى ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى قد تقدموا باستقالتهم تضامنا مع جمال الغندور.
وبادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم.
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها اليوم مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.
وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.
فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور الخليج 365 انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة باستقالة رسمية والتضامن مع جمال الغندور في استقالته من رئاسة الجبلاية اليوم.
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