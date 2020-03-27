شكرا لقرائتكم خبر عن عزب حجاج ووجيه أحمد يديران لجنة الحكام مؤقتا بعد استقالة الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اتحاد الكرة، تكليف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام ووجيه احمد نائب رئيس اللجنة، بإدارة شؤون اللجنة مؤقتا بعد استقالة جمال الغندور، وكان الثلاثى ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى قد تقدموا باستقالتهم تضامنا مع جمال الغندور.

وبادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم.