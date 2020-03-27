أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: تأجيل أولمبياد طوكيو لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة

اتحاد الكرة: تأجيل أولمبياد طوكيو لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة

أوضح مسئولو اتحاد الكرة، مصير انتخابات الجبلاية المقبلة، بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، التي كانت ستنطلق في شهر يوليو المقبل، قبل أن يتقرر تأجيلها لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

بناء علي طلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد، وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25‎ ‎%‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة .

الأهلي يُحدد موعد حسم تجديد عقد أحمد فتحى

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

الخطيب يتلقى خطابًا من رئيس نادي صن داونز.. تعرف على تفاصيله

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا من موستافي، رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، أكد خلاله الأخير تقديره الكبير للأهلي ورئيسه، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون والعمل معًا مع نادي القرن، لشعبيته وقيمة رئيسه الكبيرة، وذلك لتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.

اتحاد الكرة يكشف مصير أحمد فتحى وإكرامى وحازم إمام في الأهلى والزمالك كشف مسئولو اتحاد الكرة، مصير اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجارى مثل أحمد فتحى وشريف إكرامى في الأهلى وحازم إمام في الزمالك، في ظل غموض مصير الدورى الحالي بسبب الأزمة القائمة حاليا وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا . Advertisements جيرالدو يتعافي من إصابة الكاحل ويؤكد جاهزيته لتدريبات الأهلى انتهى الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً و افريقيا بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف حالياً بسبب إنتشار فيروس "كورونا".

تقرير زيزو الطبى يحدد مصير عودة روقة للزمالك يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مصير محمد اشرف روقة لاعب الفريق المعار الي طلائع الجيش الموسم الحالي، وذلك في اطار سياسة النادي في تحديد مصير المعارين سواء بالعودة مرة اخري الي الزمالك او تسويقهم.

اتحاد الكرة يمنح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة بسبب كورونا

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وساكني الاقاليم إجازة كاملة من الاتحاد بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي صحة الموظفين، على أن يتم عمل روتيشن بين موظفي الجبلاية.