شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوسة عن كورونا مستعيناً بـ"العجلة": خرجوا طاقتكم حتى لو في 5 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة الحالى والزمالك السابق، إنه يتقدم بالشكر إلى وزارة الصحة وكل العاملين بها على المجهود المبذول لتجنب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن الفترة الحالية من المهم للجميع أن يغلق على نفسه لتجنب انتشار فيروس كورونا.

أضاف "أوسة"، إنه يمارس الرياضة على مدار اليوم في المنزل وقبل فرض حظر التجوال بـ60 دقيقة يقوم باستخدام الدراجة لمزيد من ممارسة النشاط الرياضى أما بعد الساعة السابعة مساء ومع فرض حالة حظر التجوال يتواجد فى المنزل مع أسرته.

وفى توقيت حظر التجوال يقول أوسة:"بجلس مع أولادى وبتفرج علي التلفزيون وبلعب معاهم وبنشاهد مباريات قديمة وبنتابع السوشيال ميديا"، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا وإتباع كافة التعليمات الخاصة بالجلوس فى المنزل.

وقال أوسة فى ختام حديثه:"بقول لكل الناس خليكم في البيت والمدة هتعدي بسرعة وحاولوا تتمشوا وتخرجوا طاقتكم حتى لو في خمسة متر".

وأصدرت أندية وادى دجلة بيناً رسمياً تعلن فيه تجميد النشاط الرياضى، بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

وقالت أندية وادي دجلة في بيانها:

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فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قررت أندية وادي دجلة ما يلي:

ـ تعليق كافة الأنشطة الرياضية شاملة تدريبات جميع الفرق والأكاديميات

ـ غلق حمامات السباحة

ـ تعليق العمل في جميع الأماكن المغلقة بالنادي من مبنى اجتماعي، مطاعم، صالات جيم، غرف خلع الملابس..إلخ

ـ على أن يقتصر العمل بالأندية على الأماكن المفتوحة فقط مع تقديم بعض الوجبات السريعة والمشروبات وذلك لحين إشعار آخر.

ـ كما نؤكد أننا من جهتنا نتخذ كل ما يلزم من تدابير بتعقيم وتطهير الأندية بصفة دورية لضمان صحة وسلامة جميع الأعضاء.

ـ وفى النهاية تنصح الإدارة السادة الأعضاء بالتزام المنازل وجنب التجمعات قدر الإمكان.