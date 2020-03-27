شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: يوجد أنباء للوقيعة مع "فتحى".. وطالبت وكيله بالتوضيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى، أن هناك بعض الأنباء التى تم تداولها على خلال الفترة الماضية على التجديد لأحمد فتحى ظهير الفريق الأحمر انتشرت للوقيعة بينه وبين اللاعب.

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونة لقناة الاهلى أنه طالب من وكيل اللاعب أحمد فتحى نادر شوقى إنهاء الأمر فى أقرب وقت ممكن والوضوح فى الأمور التفاوضية وإعلان الرغبة فى الاستمرار فى الأهلى أو الرحيل.

وأشار عدلى القيعى إلى أنه يوجد علاقة قوية بينه وبين أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر منذ سنوات طويلة وقت الاصرار على ضمه إلى الاهلى منذ تواجدة فى شيفلد يونايتد الانجليزى.

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فيما حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحى لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم، بعدما تخلّف اللاعب عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، حيث قال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.