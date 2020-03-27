شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حازم إمام لـ"المصريين": خليكوا فى البيت لحماية أحبائكم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللاعب حازم إمام، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى المواطنين مطالبا إياهم بضرورة الجلوس فى المنزل وعدم النزول إلى الشارع من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

وقال حازم إمام في رسالة بالفيديو إلى المصريين :"الناس زهقانة من الجلوس في المنزل ولكن الزهق والملل أقل بكثير من أنك تنزل وتنشر فيروس كورونا في مصر، خليك فى البيت، قعدتك فى البيت هتحمى بيتك وهتحمى كل الناس الذين تحبهم وستحمى بلدك".

وتابع اللاعب حازم إمام :"خلينا في البيت هذه الفترة، كله هيعدى إن شاء الله بخير لكن لازم نساعد بعض، فالدولة تقوم بكل الجهود اللازمة لصالحنا فلازم تساعد ، لا يوجد أحد يساعد لوحده ، فكل شخص يستطيع أن يسيطر ويتحدث مع أهل بيته واصحابه ستفرق معنا كثيرا "، مختتما رسالته قائلا: خليك في البيت، خليك قد المسؤولية التي نعيشها الآن".

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وفى وقت سابق تفاعل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مع صورة لأحد الأطباء يبدو متأثراً من ضحايا وباء كورونا، حيث نشر الثعلب الصغير صورة للطبيب عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا : "معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل"، وفى وقت سابق شارك حازم إمام فى تحدى البقاء بالمنزل ، ونشر الثعلب الصغير فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث استخدم معقم اليدين واستعرض مهارته الكروية بكرة صغيرة.

كما نشر حازم إمام سابقا فيديو له يعلن فيه عن تقبلة لتحدى الخير والتكفل ب 50 أسرة من اجل المساهمة فى القضاء على انتشار فيروس كورونا ،وطالب حازم امام بتحدى كابتن حسام حسن وابرهيم حسن و عمرو الجنينى واحمد عبدالله و حسين ابو السعود و اسامة نبيه.

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 16 أبريل عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.