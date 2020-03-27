أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 26 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يخاطب وزارة الرياضة لقبول عضويات جديدة بـ"الأسعار الحالية"

الأهلى يخاطب وزارة الرياضة لقبول عضويات جديدة بـ"الأسعار الحالية"

أرسل مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مد فترة استقبال الراغبين في الحصول على العضوية العامة وعضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس بنفس الأسعار الحالية لفترة محددة، نظرًا للظروف القهرية التي يمر بها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

الأهلي يُحدد موعد حسم تجديد عقد أحمد فتحى

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

الخطيب يتلقى خطابًا من رئيس نادي صن داونز.. تعرف على تفاصيله

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا من موستافي، رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، أكد خلاله الأخير تقديره الكبير للأهلي ورئيسه، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون والعمل معًا مع نادي القرن، لشعبيته وقيمة رئيسه الكبيرة، وذلك لتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.

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اتحاد الكرة يكشف مصير أحمد فتحى وإكرامى وحازم إمام في الأهلى والزمالك كشف مسئولو اتحاد الكرة، مصير اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجارى مثل أحمد فتحى وشريف إكرامى في الأهلى وحازم إمام في الزمالك، في ظل غموض مصير الدورى الحالي بسبب الأزمة القائمة حاليا وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا . جيرالدو يتعافي من إصابة الكاحل ويؤكد جاهزيته لتدريبات الأهلى انتهى الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً و افريقيا بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف حالياً بسبب إنتشار فيروس "كورونا".