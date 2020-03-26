شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة حادث سير أحمد حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 حقيقة الفيديو المتداول لأحمد حسن نجم المنتخب الوطنى الأسبق عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال تعرضه لحادث سير.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن أحد أصدقاء الصقر هو من تعرض لحادث السير والعميد كان معه.

يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.