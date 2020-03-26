شكرا لقرائتكم أبو مسلم: لعبت مع الفنان أحمد فهمي في الأهلي وسرحونا مع بعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أنه زامل الفنان أحمد فهمي في صفوف الناشئين بالأهلي قبل أن يتم تسريحهما سويا ومعهما شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر الحالى. وقال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " بدأت 8 سنين مع الأهلي ولعبت 4 سنين حتى 12 سنة وبعدين لغوا سن 81 بسبب لعب كأس العالم مع الدكتور محمد علي للمشاركة مع كأس العالم في مصر وضموا الفريقين مع بعض ولغوا المسابقة الخاصة بسني وخدوا واحد من فرقتي هو حسين ظاظا فقط". استطرد: "كان معايا محمد سمارة لاعب الاتحاد السكندري السابق وشريف إكرامي مشي برضه والممثل أحمد فهمي كان معي في الفريق، كنا جيل كامل". ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف. Advertisements

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