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أحمد جلال إبراهيم يكشف كواليس اندلاع النيران بمسجد الحامدية الشاذلية

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جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن إدارة ناديه قامت بوقف عمليات لحام بسطح مسجد الحامدية الشاذلية عصر اليوم قبل اندلاع الحريق الهائل مساء اليوم.

وقال أحمد جلال إبراهيم أن إدارة النادي طالبت العمال بعدم استمرار اعمال اللحام نظراً لخطورتها على إنشاءات النادي وهو ما تحقق بعدما واصلوا العمل بعد رحيلنا قبل موعد حظر التجوال.

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واندلع حريق هائل بسطح مسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك مما أدى الى تطاير النيران في المباني المجاورة والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وقال أحمد جلال إبراهيم: أتواصل حاليا مع المستشار مرتضى منصور وقيادات النادي لمعرفة تطورات الحريق الهائل الذي نشب اليوم.

 

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