شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لن يخفض رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى خالد الغندور كابتن الزمالك الأسبق تخفيض رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بسبب توقف نشاط كرة القدم نتيجة فيروس كورونا.
أضاف خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية ان مجلس إدارة الزمالك يرى أن اللاعبين هم الأفضل في الكرة المصرية حالياً ولا يوجد نية لتخفيض راتب أي لاعب خلال الفترة المقبلة.
أوضح الغندور أن اللاعب الذي يريد التبرع أو التنازل عن جزء من راتبه للنادي فهذا أمر ثاني ومختلف عن الحديث بشأن تخفيض رواتب اللاعبين في الفترة المقبلة.
وقال خالد الغندور أن هناك تقارير إعلامية تساهم في الوقيعة بين اللاعبين وإدارة الزمالك الا ان رئيس النادي يفطن لكل هذه التفاصيل.
وأغلق نادي الزمالك أبوابه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا والقرارات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية.
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