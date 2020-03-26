شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يعلن تكفله بـ 600 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.