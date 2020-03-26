شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك صرف مرتبات الأجهزة الفنية للقطاعات بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور كابتن الزمالك الأسبق، صرف مرتبات الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين وكل الألعاب بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة تحديات فيروس كورونا.

وأضاف خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية ان إدارة النادي حريصة على استقرار صرف المرتبات على عكس ما تعرض له نادي الزمالك خلال الفترة الماضية التي هوجم فيها مرتصى منصور بسبب تأخر رواتب العاملين.

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وتحدى خالد الغندور وسائل الإعلام التي يدعي محاربتها القلعة البيضاء أن تنشر خبر صرف رواتب العاملين بنادي الزمالك أو الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.

وأغلق نادي الزمالك أبوابه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا والقرارات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية.